Macaristan seçim sonuçları : Macaristan seçimini kim kazandı?

Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 96'sı sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 53'ünü, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 6'sını alarak mecliste temsil hakkı kazandı.

Fidesz ne kadar oy aldı?

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti. NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

Viktor Orban kimdir?

Viktor Orban ya da tam adıyla Viktor Mihály Orbán 31 Mayıs 1963 yılında Macaristan, Székesfehérvár'da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana Fidesz partisinin genel başkanıdır. 1987 yılında Eötvös Loránd Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan Orban 1986 yılında Anikó Lévai ile evlendi. Çiftin Flóra Orbán, Gáspár Orbán, Ráhel Orban, Sara Orban ve Roza Orban adında 5 çocukları vardır.