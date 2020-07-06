Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadelesine övgü

TİFLİS (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Gürcistan'ın Avrupa ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını en düşük düzeyde tuttuğunu söyledi.

Szijjarto resmi ziyaret gerçekleştirdiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Başbakan Giorgi Gakharia ve Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşmeler yaptı.

Szijjarto'nun Gürcü mevkidaşı Zalkaliani ile Dışişleri Bakanlığında yaklaşık bir saat süren toplantısında iki ülke arasında iş birliği, ekonomik ilişkiler, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları ile NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu süreci ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zalkaliani, Szijjarto'ya Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'daki ağır insanı durum hakkında bilgi verdiğini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Macaristan hükümetine teşekkür etti.

Szijjarto ise Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında başarılı adımlar attığını, nüfusuna oranla Avrupa'da en az vakaya bu ülkede rastlandığını vurgulayarak, "Gürcistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli ilerleme kaydetti. Avrupa'da enfekte olan en az insan Gürcistan'da." dedi.

Görüşmede sınırların karşılıklı yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını dile getiren Szijjarto, "Her iki ülkenin de salgınla mücadelesi alanında başarılı oldukları göz önüne alındığında her iki ülke de bu yönde temkinli adımlar atıyor." dedi.

Szijjarto daha sonra Başbakan Gakharia ile bir araya geldi.

Szijjarto'nun Tiflis ziyareti, Kovid-19 salgınından dolayı mart ayında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinden bu yana Gürcistan'da gerçekleştirilen ilk üst düzey resmi ziyaret oldu.















