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Dünya Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, deprem kurbanlarını andı
Dünya

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, deprem kurbanlarını andı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Budapeşte'de akredite kadın büyükelçilerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 03:04:00 -
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, deprem kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu Budapeşte'de akredite kadın büyükelçileri cumhurbaşkanlığı sarayında ağırladı.

Novak ve büyükelçiler, yemek öncesinde, depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yemekte, trajik deprem kurbanlarını saygıyla andıklarını ve Türkiye Büyükelçisi'ne taziyelerini ilettiklerini duyurdu.

Novak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekipleri ağırladığını belirterek, "Macaristan, depremden sonra Türkiye'ye yardım sunan ilk ülkelerden birisiydi. Bugün kurtarma çalışmalarına yardım eden özverili kahramanlara teşekkür ettik. Onlar sayesinde hayatlar kurtarabildik. Macaristan ihtiyaç sahiplerine yardım eder" ifadelerine yer verdi.

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