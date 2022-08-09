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Spor Macar stoper artık yolcu! Her an açıklanabilir...
Spor

Macar stoper artık yolcu! Her an açıklanabilir...

West Ham United'ın, Fenerbahçe'den Attila Szalai ile ilgilendiği ve transferin 11 ile 17.5 milyon euro arasında bitebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:54:00 -
Macar stoper artık yolcu! Her an açıklanabilir...

West Ham United'ın, Fenerbahçe'den Attila Szalai ile ilgilendiği ve transferin 11 ile 17.5 milyon euro arasında bitebileceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Attila Szalai ile ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Nayef Aguerd'in sakatlığı ve Issa Diop için Fulham'la anlaşma sağlanmasının ardından West Ham United'ın yeni bir stoper aradığı belirtildi.

Londra temsilcisinin, Thilo Kehrer için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladığı belirtilirken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu kaydedildi.

West Ham United'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu 11 ile 17.5 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Macar stoper Attila Szalai'nin, EURO 2020'de ve haziran ayında İngiltere'ye karşı oynanan maçta iyi bir oyun ortaya koyduğu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer olan Attila Szalai'nin sarı-lacivertli ekiple 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

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