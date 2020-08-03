Macar İslam Cemiyetinden Macaristan'da kurban kesimi

BUDAPEŞTE (AA) - Macar İslam Cemiyeti, başkent Budapeşte başta olmak üzere ülkedeki birçok kentte kurban eti dağıtımı yaptı.

Macar İslam Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Cemiyetin, Türkiye ve Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı ortak çalışma neticesinde, binden fazla Müslüman ve gayrimüslime kurban eti ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 33 büyükbaş ve 34 küçükbaş hayvanın kesildiği ve kurban etlerinin Budapeşte, Debrecen, Györ, Szeged ve Tiszalök kentlerinde muhtaç ailelere dağıtıldığı kaydedildi.

Ayrıca cemiyetin, Tiszalök kentinde yaklaşık 476 bin TL değerinde gıda ve tıbbi ekipman desteği sağladığı bilgisi paylaşıldı.



