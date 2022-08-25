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Spor Maça saatler kala Jesus'tan sürpriz karar!
Spor

Maça saatler kala Jesus'tan sürpriz karar!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 2-0 mağlup etti Austuria Wien ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Başlama düdüğü 20.00'de çalan mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 17:41:00 -
Maça saatler kala Jesus'tan sürpriz karar!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 2-0 mağlup etti Austuria Wien ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Başlama düdüğü 20.00'de çalan mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ilk 11'ini büyük oranda belirledi.  

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk düdüğü saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

Eşleşmenin ilk ayağında rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, mutlak galibiyet ararken karşılaşmanın son hazırlıklarını teknik patron Jorge Jesus liderliğinde tamamladı. Öte yandan karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus kafasındaki 11'i de büyük oranda belirledi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor. Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevisebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

 

 


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