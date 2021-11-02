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Spor Maça 'bikini' ile çıkmadılar! Kadın hentbol takımlarında giyim kuralı değişti!
Spor

Maça 'bikini' ile çıkmadılar! Kadın hentbol takımlarında giyim kuralı değişti!

Norveç Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda, İspanya maçına "bikini" altı değil şortla çıkması sonrasında başlayan tartışmalar, "yönetmelik" değişikliğine sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:23:00 -
Maça 'bikini' ile çıkmadılar! Kadın hentbol takımlarında giyim kuralı değişti!

Uluslarası Hentbol Federasyonu, kadın plaj voleybolu takımlarının formalarında değişikliğe gitti.

Norveç Kadın Milli Takımı, Temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'ndaki İspanya maçına "çok açık" buldukları için "bikini" yerine "şortla" çıktı. Karşılaşmadan sonra yapılan itirazları inceleyen Uluslararası Hentbol Federasyonu, Norveç'e bin 500 euro para cezası verdi.

5 İskandinav ülkesi cezaya itira etti

Norveç Kadın Milli Takımı'nın, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda maça "bikini" yerine "şortla" çıktığı için kesilen para cezasına İskandinav ülkeleri; Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya tarafından itiraz geldi. Beş ülkenin spor bakanları ortak bir mektup yazdı. Mektupta, Uluslararası Hentbol Federasyonu'na ve diğer uluslararası spor federasyonlarına üniforma kurallarının yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Başvuruyu inceleyen Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), forma kurallarını değiştirdi. IHF, kadın sporcuların "bisiklet şortu" ve "tank top atlet" giymesine izin verdi.

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