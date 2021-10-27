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Spor Maç yarıda kaldı! Genç forvet kalp krizi geçirdi
Spor

Maç yarıda kaldı! Genç forvet kalp krizi geçirdi

Avusturya Kupası son 16 turunda Linz ile TSV Hartberg'in karşılaştığı maçta korkutan bir olay yaşandı. Linz'in 26 yaşındaki forveti Raphael Dwamena, kalp krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:50:00 -
Maç yarıda kaldı! Genç forvet kalp krizi geçirdi

Avusturya Kupası'nda son 16 turunda oynanan maçta korkutan bir an yaşandı. Linz ile TSV Hartberg karşılaştığı maçta ev sahibi takımın golcüsü Raphael Dwamena, bir anda yere yığıldı.

Olayın ardından sahada yer alan futbolcular, Ganalı'nın etrafında bir çember oluşturdu. Geçtiğimiz yıl kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun, kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Yaşananların ardından Dwamena, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmaya ise ara verildi.

Dwamena'nın son durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce İsviçre'de Zürih, İspanya'da ise Levante ve Real Zaragoza gibi takımların da formasını giymişti.

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