Maç sonuçları ne oldu? Süper Lig maçlar kaç kaç bitti?
Süper Lig’de 6.hafta heyecanı yaşandı. Süper Lig’in 6. haftasında lige Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi damga vurdu. Fenerbahçe, Karedeniz temsilcisi Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Erzurumspor kendi evinde Galatasaray’a 1-2 yenildi. Peki Süper Lig 6. Hafta maçları kaç kaç bitti? Süper Lig maç sonuçları ne oldu? Süper lig puan durumu nedir?
Süper Lig’de yine kıyasıya rekabet söz konusuydu. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi damga vurdu. Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi. Süper Lig 6. Hafta maçları cuma günü oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçı ile start verdi. Kasımpaşa-Göztepe maçı 0-0 beraberlik ile tamamlanırken, Gaziantep-Konyaspor maç sonucu 1-0 ile tamamlandı. Başakşehir kendi evinde adeta gole doymadı. Geçtiğimiz sezonun şampiyona Başakşehir-Antalyaspor’u 5-1 yendi. BB Erzurumspor-Galatasaray 1-2, Yeni Malatya-Gençlerbirliği maçı 2-1, Alanyaspor-Karagümrük maçı 2-0, Sivassopor-Rizespor ve Denizlispor-Beşiktaş maçı ise 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Bu maçlar ile Süper Lig 6. Hafta tamamlanmış olacak.
Süper Lig puan durumu