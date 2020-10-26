Maç sonuçları ne oldu? Süper Lig maçlar kaç kaç bitti?

Süper Lig’de yine kıyasıya rekabet söz konusuydu. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi damga vurdu. Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi. Süper Lig 6. Hafta maçları cuma günü oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçı ile start verdi. Kasımpaşa-Göztepe maçı 0-0 beraberlik ile tamamlanırken, Gaziantep-Konyaspor maç sonucu 1-0 ile tamamlandı. Başakşehir kendi evinde adeta gole doymadı. Geçtiğimiz sezonun şampiyona Başakşehir-Antalyaspor’u 5-1 yendi. BB Erzurumspor-Galatasaray 1-2, Yeni Malatya-Gençlerbirliği maçı 2-1, Alanyaspor-Karagümrük maçı 2-0, Sivassopor-Rizespor ve Denizlispor-Beşiktaş maçı ise 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Bu maçlar ile Süper Lig 6. Hafta tamamlanmış olacak.

Süper Lig puan durumu