Maaşlara ne kadar zam gelecek? Yeni maaşlar ne kadar olacak? Temmuz emekli memur maaşı zammı son dakika!

Emekli ve memur her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam almakta. Toplu iş sözleşmesinin yanında enflasyon farkı da maaşlara eklenmek suretiyle milyonlarca emekli ve memur maaş zammı alacak. Emekli maaşı ve memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili oluyor. Emekli ve memur maaşlarını enflasyon rakamlarını açıklanması sonrası oluşan fark maaş zammı olarak yansıtılmakta. Mayıs ayı enflasyon rakamları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memur ve emekli maaşı zammı için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne çevrildi.

Temmuzda emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısı: Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Önceki gün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu.

Maaşlara ne kadar zama yapılacak?

Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı.Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak.

Temmuz maaş zammı ile maaşlar ne kadar artacak?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem temmuz maaş tablosunu açıkladı. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek. Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık.