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Aktüel Maaşını "yeşil"le alan Yeşilçay'dan "dolar" şovu
Aktüel

Maaşını "yeşil"le alan Yeşilçay'dan "dolar" şovu

Ahlaksız projelerin "aranan" ismi Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aklınca Türk ekonomisini ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:12:00 -
Maaşını "yeşil"le alan Yeşilçay'dan "dolar" şovu

Ahlaksız projelerin "aranan" ismi Nurgül Yeşilçay, Türk ekonomisini aklınca ti'ye aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dolarda hareketlilik yaşandığı saatlerde Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı. Yeşilçay, fotoğraf karesine; “Tam fotoları koyarken iyi haftalar dileyecekken ‘dolar'ı gördüm" diye yazarak güya ironi yaptı. 

Bilindiği gibi, Nurgül Yeşilçay, döviz kurunun yükselmesine geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve "Emeği geçenlere, güzel ülkemizi bu hale getirenlere yazıklar olsun." ifadesini kullanarak hükümete yüklenmişti.

 

 

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