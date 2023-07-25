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Yerel Maaşını kaybeden yaşlı kadın müjdeli haber bekliyor
Yerel

Maaşını kaybeden yaşlı kadın müjdeli haber bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-25 13:45:00 -
Maaşını kaybeden yaşlı kadın müjdeli haber bekliyor

Eskişehir'de emekli maaşını çektiği gün kaybeden emekli Necla Atılgan, 5 bin liralık maaşını bulanların teslim etmesi ümidi ile müjdeli haber bekliyor.

Şehir merkezindeki bankamatikten maaşını çektikten sonra ikamet ettiği mahalleye kadar yürüyen emekli Necla Atılgan maaşını kaybettiğini farkdince üzüntü yaşadı. Polis karakoluna giderek ifade veren Atılgan, “Cumhuriye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bankadan 5 bin lira olan emekli maaşımı aldım.

Kanal 26 istikametine doğru yürüdüm. Yol üstünde borcum olan bir perdeciye 280 TL olan borcumu ödedim. Daha sonra Bahçelievler Mahalle Muhtarlığına yürüyerek gittim. Muhtarlıkta çantama baktığımda cüzdanımın olmadığını gördüm. Gri renkli büyük kadın cüzdanı içerisinde 4 bin 700 TL para ile bankamatik kartım bulunuyordu. Nerede nasıl kaybettiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Sadece 5bin lira civarındaki emekli aylığı ile geçimini sağladığını anlatan Atılgan gözyaşları içinde emniyete giderek kayıp cüzdanı için ifade verdi. Necla Atılgan, "Bu maaş benim bir aylık geçim kaynağım, kirada oturuyorum, kiramı ödeyebilmek ve aylık ihtiyaçlarım için buna ihtiyacım vardı, kaybettiğim için çok üzüldüm, bulunursa çok sevineceğim" diye konuştu.

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