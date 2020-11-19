Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, biz adım atmak arzusundayız" dedi. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak.

250 bin katılımcı var

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 15'e ulaşırken, yasal güvenceyle bu payın ikiye katlanması öngörülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 40'a yaklaşırken, katılımcı sayısının da 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.Ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkiye büyük önem verdiklerinin altını çizen Elvan, "Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak" dedi.

Merkez Bankası bağımsız

Hazine ve Maliye bürokratlarına sonuna kadar güvendiğine dikkat çeken Elvan, "Bürokrat arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana 'Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz' derseniz sizinle çalışmam'. BDDK, SPK başkanlarımıza da 'Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. Merkez Bankası Kanunu da açık, elbette bağımsızdır" değerlendirmesinde bulundu.Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanması konusunda geçmişte bir çalışma yapıldığını hatırlatan Elvan, "Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, vatandaş memnuniyeti son derece önemli, bu konuda çalışmayı yaptıktan sonra paylaşalım" diye konuştu. Kamu İhale Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini ifaden eden Elvan, "İstisna oranlarının kurum bazında belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Rezervimiz yeterli

Pandemi ile ilgili olarak son alınan kararlarla ilgili kaynak sorularını da yanıtlayan Hazine ve Maliye Baktanı Lütfi Elvan, "Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkân da sağladık" dedi.

3600 ek gösterge

Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak sorulan soruya da "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi.

Eş durumu atamaları

Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamıştı.3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" demişti.