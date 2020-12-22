Maaş hesaplama nasıl yapılır? Memur maaş vergi dilimi hesaplama!

Milyonlarca emekli ve çalışan yeni yılla birlikte maaşlarına zam alacak. Hem asgari ücretli çalışanlar hem de kamu kurumlarında çalışan memur ve kamu işçileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Devlet, kanunlar çerçevesinde ve yine kanunlar tarafından belirlenen oranda çalışanlardan belirli tutarda vergi kesintisi yapmakta. Peki vergi dilimi nedir? Vergi kesintileri neler?

Devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir. Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır. Gelir vergisi matrahı, esas olan tutardır.

Vergi kesintileri nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi hesap yöntemi aynı olsa da oranlar her yıl değişebilmektedir. Her yıl vergi oranlarının kazanca göre dağılımı Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanarak bilgilendirme yapılır. Bunlar, gelir vergisi dilimleridir. Gelir vergisi diliminin hesaplanması için öncelikle o senenin elde edilen toplam kazancı hesap edilir. Kazancınıza göre vergi kesinti oranınız değişebilir. Yani, kaçıncı vergi dilimine gireceğiniz hususu, elde ettiğiniz kazanca göre belirlenir. Kazancınız arttıkça vergi kesintisi oranınız da artar.

Gelir vergisi dilimini, işçinin brüt ücretinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payını düştükten sonra tespit edebilirsiniz.

Gelir vergisi dilimi hesabını örneklendirelim:

Bir işçinin 5.000 TL brüt ücret aldığını düşünelim. Bu 5.000 TL üzerinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payı düşülür.

SGK işçi payı: 5000 x %14 = 700 TL

İşsizlik sigortası işçi payı: 5000 x %1 = 50 TL

Bu iki kesinti brüt ücretten düşülür.

Gelir vergisi matrahı: 5000 – 700 – 50 = 4.250 TL

4.250 TL 22.000 TL’nin altında olduğundan 1. vergi dilimine girer. Bu sebeple gelir vergisi %15 oranında düşülür.

Gelir vergisi: 4250 x %15 = 637,50 TL olur.

Kimden ne kadar vergi kesintisi yapılmakta?

Maaşımdan ne kadar vergi kesintisi olmakta? sorusu da çalışanlar tarafından araştırılmakta. Bazı durumlarda çalışanların maaşlarında eksiklik olmakta. Bu eksikliğin nedeni vergi dilimlerindeki kesintidir. Ücretliler için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15

Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20

Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27

Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35

Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.

Net maaş nasıl hesaplanır?

Maaşı netten hesaplanan çalışanlar, yıl içinde maaş azalması sorunu yaşamıyorlar. Bu işyerlerinde çalışanların net maaşı 12 ay boyunca aynı kalır. Her ay aynı net ücreti hesaplarında görürler. Çalışanların yıl içinde vergi oranı-tutarı artsa da, artan bu yükü işveren üstlenir, çalışanın net maaşı vergi artışından etkilenmez.