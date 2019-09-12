Maarif mezunlarının üniversite rotası Türkiye

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarından mezun olan 16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla kurulan ve son üç yıldır farklı kıtalarda okullar açan TMV, mezun ettiği öğrencileri yükseköğretim için Türkiye'ye yönlendiriyor.

Ülkelerindeki TMV okullarında iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar, Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil avantajı elde ediyor.

17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurt dışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki öğrenciler, Türkiye'yi yakından ve doğru kaynaklardan tanımaya başladı.

Daha önce Avrupa ve ABD'yi tercih etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif okullarında almış oldukları Türkçe eğitiminin de vermiş olduğu cesaretle üniversite eğitimi için Türkiye'ye yöneldi.

- 500 Maarif mezunu Türkiye'yi tercih etti

Halen 300 Maarif mezunu, Türk üniversitelerinde eğitim görürken bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad, Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahilleri'nden 500 civarında öğrenci Türkiye'yi tercih etti.

TMV, okullarından mezun olup Türkiye'ye gelen öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti de veriyor. Öğrencilere, havalimanında karşılamadan tüm kayıt kabul süreçlerine kadar rehberlik hizmeti sunan TMV, bunun yanı sıra eğitim hayatları boyunca öğrencilere yönelik kamp ve kültür gezileri gibi etkinlikler de gerçekleştiriyor.

- 45 üniversite ile protokol

Türkiye'de 42 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin açılması gibi pek çok alanda iş birliğine giden TMV ayrıca, bu sene 14 üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü amacıyla uyguladığı (YÖS) Yabancı Öğrenci Sınavları'na çeşitli ülkelerde ev sahipliği de yaptı.

Afrika ve Asya'dan Türkiye'ye yönelen öğrenci hareketliliğinde bir diğer önemli faaliyet ise eğitim fuarları oldu.

Türkiye'nin dünyada eğitimin merkez ülkesi olması hedefine yönelik çalışmalar yürüten TMV, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5 ülkede 37 üniversitenin katılımıyla uluslararası eğitim fuarları düzenledi.

11 binin üzerinde öğrencinin katıldığı bu fuarlarda, Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında Türk üniversitelerinin yetkilileriyle birebir temasa geçildi.

Vakıf, eğitim fuarları ve kendi öğrencilerine eğitim danışmanlığı ile Türkiye'deki eğitimin uluslararası boyut kazanması ve uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye'nin tercih edilen ülkeler sıralamasında üst sıralara taşınmasına katkılar sunmaya devam ediyor.