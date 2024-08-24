M4 işlemcili Mac'ler yolda! Apple test ediyor

Bloomberg tarafından fark edilen geliştirici test günlüklerine göre, Apple üçüncü parti uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için piyasaya sürülmemiş Mac modellerini test etmeye başladı. Test edilen Mac'ler "16,1", "16,2", "16,3" ve "16,10" olarak tanımlanıyor. Mac’lerin üçünde 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU var. Dördüncü modelde 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU bulunuyor ki bu, şimdiye kadar gördüğümüz bir M4 yapılandırması değil. Dört M4 işlemcili Mac’te de 16GB veya 32GB bellek var.

256 GB ve 512 GB iPad Pro modelinde kullanılan M4 çipte 9 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunurken, 1 TB ve 2 TB modellerinde kullanılan çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Mac modellerinde de bu çip bulunacak.

Gurman, üst düzey ‌Mac mini‌ ve 14 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 16 inç MacBook Pro'da kullanılacak olan M4 Pro veya M4 Max çiplerinden bahsetmiyor. M4 Pro ve M4 Max çipleri daha fazla CPU ve GPU çekirdeğine ve daha fazla maksimum belleğe sahip olacak ancak şu anda test edilen modellerde temel M4 çipi bulunuyor.

Apple’ın bu yıl içinde muhtemelen Ekim ayında öncelikle MacBook Pro ve Mac mini’yi M4 çiple yenilemesi bekleniyor. iMac’i de bu sonbaharda görebiliriz ancak M4 MacBook Air, 2025’e kadar çıkmayacaktır.

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