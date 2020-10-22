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Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:48:59 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 440,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ekim itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,21 artışla 3 trilyon 440 milyar 865 milyon 75 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 9 Ekim'de 3 trilyon 433 milyar 646 milyon 643 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,47 artışla 343 milyar 877 milyon 766 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,04 azalışla 701 milyar 851 milyon 763 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,66 azalarak 1 trilyon 74 milyar 786 milyon 33 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,39 yükselerek 1 trilyon 13 milyar 511 milyon 797 bin lira oldu.

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