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Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:11:33 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 379 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Ekim itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,01 artışla 3 trilyon 379 milyar 27 milyon 314 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 25 Eylül'de 3 trilyon 378 milyar 587 milyon 263 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,21 azalışla 331 milyar 555 milyon 955 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,02 düşüşle 687 milyar 653 milyon 340 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 76 milyar 902 milyon 368 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,79 yükselerek 978 milyar 236 milyon 244 bin lira oldu.

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