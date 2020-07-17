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Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:46:45 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,36 artışla 3 trilyon 158,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,36 artışla 3 trilyon 158 milyar 896 milyon 609 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 3 Temmuz'da 3 trilyon 147 milyar 678 milyon 658 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 azalarak 373 milyar 459 milyon 437 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,33 yükselerek 523 milyar 222 milyon 783 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,53 artışla 1 trilyon 67 milyar 527 milyon 776 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,42 yükselişle 856 milyar 670 milyon 727 bin lira oldu.

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