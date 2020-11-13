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Gündem M. Zahid Kotku’yu rahmetle anıyoruz
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M. Zahid Kotku’yu rahmetle anıyoruz

Ülkemizde İslami fikriyatın ve yaşantının yeniden canlanmasında büyük emeği olan Mehmed Zahid Kotku Hazretlerini Hakk’a irtihalinin 40. yıldönümünde hayırla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:32:00 -
M. Zahid Kotku’yu rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Büyük bir mutasavvıf ve gönül ehli olan Kotku, İslami mücadelenin siyasi sahada da sürmesinde manevi bir rol almıştı. Ömrünü İslam hakikatlerinin doğru anlaşılmasına adayan ve bu uğurda karşılaştığı zorluklara rağmen hakikat bildiği yoldan zerre taviz vermeyen Kodku Hazretleri, ebedi alemi geçişinin üzerinden 40 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen muhafaza ediyor. Müslümanların siyaset sahnesine çıkmasında büyük pay sahibi olan Kotku Hazretleri, döneminin birçok önemli siması üzerinde derin izler bıraktı.


Yeni Akit Gazetesi
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