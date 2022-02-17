M. Kemal’in elini ayağını öpmeli miyiz?

HaberTürk'te köşe karalayan ve televizyon kanalında Teke Tek isimli programı sunan 28 Şubatçı Fatih Altaylı, Türkiye-BAE ilişkileri konuşulurken, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Araplar’ın arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Altaylı'nın sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Prensip olarak, Mustafa Kemal konusuna pek girmek istemem.

Korktuğum için değil..

Tartışma ortamı olmadığı için o konuya pek girmek istemem..

Çünkü sonuçta, yazdıklarımızın bir faydası olmuyor.

Ne hedef kitlenin görüşünü değiştirebiliyoruz..

Ne de kendimizi, tam kastettiğimiz anlamda ifade edebiliyoruz..

Hemen saldırı başlıyor..

“Ne demişiz, hangi noktada bir eleştiri getirmek istemişiz” hiç bakmadan, irdelemeden, infaz ediyorlar.

Bize de..

“Madem öyle, biz de o konuyu tartışmaya açmayalım” deyip, es geçiyoruz.

M. Kemal konusuna mümkün olduğu nispette girmememin bir sebebi de..

Konunun takım taraftarlığı düzeyinde ele alınışı..

Ben hangi Fenerbahçeliye, sarı lacivertli takımın..

Veya..

Hangi Galatasaray taraftarına, sarı kırmızılı takımın “küme düşme pozisyonuna geldiği gerçeği”ni anlatabilir, kabul ettirebilirim ki?

Dolayısıyla..

“Sonuç alamayacağımız tartışmalardan uzak durma” prensibimizi, mümkün olduğu ölçüde, uygulamayı tercih ediyorum.

Fakat istisnai durumlar da olabiliyor.

İşte onlardan bir tanesi..

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