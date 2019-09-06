Lyle Foster: Falcao tam bir canavar! Hiç dinlenmez

Geçen sezon Monaco'da Radamel Falcao ile birlikte oynayan ve bu sezon başında Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiralanan Lyle Foster, Galatasaray'ın yeni forvetini öve öve bitiremedi.

19 yaşındaki Güney Afrikalı forvet, ''Falcao bir canavar. Ondan bir şeyler öğrenmek ve onunla çalışmak harikaydı. Bu adam hiç dinlenmiyordu. Günde iki antrenman yapardı. Her zaman bitiriciliğini geliştirmek ile meşgul olurdu. Onunla birlikte aynı takımda bulunmak bile bir onurdur.'' sözlerini kullandı.

Foster, geçen sezon Orlando Pirates'tan 1.2 milyon euroya Monaco'ya transfer olmuştu. Güçlü yapısı ile dikkat çeken genç futbolcunun 2023 yılına kadar Monaco ile sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:SPORX