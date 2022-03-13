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Dünya Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi
Dünya

Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:32:00 -
Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi

Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

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