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Dünya Luyindama'nın evine saldırı
Dünya

Luyindama'nın evine saldırı

Galatasaray'dan kiralık olarak Suudi Arabistan'a transfer olan Luyindama'nın evi taşlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 02:30:00 -
Luyindama'nın evine saldırı

Dünya Kupasi Eleme maçında Fas - Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fas'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi ve Fas Dünya Kupasına gitme hakkı kazandı.

Dünya Kupası hayalleri suya düşen Demokratik Kongo'nun Fas'tan yediği gollerin ikisinden sorumlu tutulan Christian Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda Luyindama'nın evinin camları kırıldı ve ev tahrip edildi.

Christian Luyindama, bu sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanmıştı.

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