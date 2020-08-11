Lütfü Türkkan’ın provokasyonunda AK Partili vekilden tarihe geçecek cevap

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor. Türk milliyetçiliğini, ülkesini ilimde, fende, sanayide, sanatta ileri götürecek projeler üretmek yerine Arap düşmanlığından ibaret sanan ırkçı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Türkkan, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluş döneminde padişahların isimlerinin Türkçe olduğunu savundu. Türkkan, Arapça isim koymaya başlayınca devletlerin çöktüğünü iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Türkkan’ın paylaşımı şu şekilde:

Tokat gibi cevap

Türkkan’ın paylaşımı çok sayıda tepkiye neden olurken, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’in paylaşımı binlerce beğeni topladı. Özel, “Lütfü” isminin de Arapça olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal’in isminin dahi Arapça olduğunu söyledi. Özel’in paylaşımı ise şu şekilde: