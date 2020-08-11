  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Lütfü Türkkan’ın provokasyonunda AK Partili vekilden tarihe geçecek cevap

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Arapça üzerinden kalkıştığı provokasyona tepki yağdı. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’in Türkkan’a verdiği cevap ise binlerce beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:45:00 -
Lütfü Türkkan’ın provokasyonunda AK Partili vekilden tarihe geçecek cevap

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor. Türk milliyetçiliğini, ülkesini ilimde, fende, sanayide, sanatta ileri götürecek projeler üretmek yerine Arap düşmanlığından ibaret sanan ırkçı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Türkkan, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluş döneminde padişahların isimlerinin Türkçe olduğunu savundu. Türkkan, Arapça isim koymaya başlayınca devletlerin çöktüğünü iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Türkkan’ın paylaşımı şu şekilde:

 

Tokat gibi cevap

Türkkan’ın paylaşımı çok sayıda tepkiye neden olurken, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’in paylaşımı binlerce beğeni topladı. Özel, “Lütfü” isminin de Arapça olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal’in isminin dahi Arapça olduğunu söyledi. Özel’in paylaşımı ise şu şekilde:

Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan’ın skandal paylaşımına cevap
Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan’ın skandal paylaşımına cevap

Gündem

Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan’ın skandal paylaşımına cevap

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın orman arazisindeki fabrikası mühürlendi: Yıkım kapıda
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın orman arazisindeki fabrikası mühürlendi: Yıkım kapıda

Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın orman arazisindeki fabrikası mühürlendi: Yıkım kapıda

İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi
İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi

Aktüel

İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi

Kendisini ele verdi! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı büyük tepki topladı
Kendisini ele verdi! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı büyük tepki topladı

Gündem

Kendisini ele verdi! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı büyük tepki topladı

Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama
Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama

Siyaset

Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan Sever

Bu tipler Arapcanin manası ile anlamı ile ilgili gereksiz gündem oluştururken ecnebiler adamların milyar dolarlık varlıklarını ülkelerinde değerlendiriyorlar ,bu tip vizyosuz insanları mecliste bile olması utanç verici
  • Yanıtla

Bozok

Soyadi turkkan da her turkkan soyadli turkmu oluyor. Mesela ha cioglu soyadli birinin babasi hacimi yok oyle soyadi verilmis. Iyi parti bu gidisini surdururse barajda bogulacaktir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı
Siyaset

AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

Katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşka..
S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı
Dünya

S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kritik bir S-400 açıklaması g..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı