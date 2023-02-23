Lütfü Savaş, Hatay'ı terk edenlerin sayısını açıkladı! 'Çok şey kaybederiz'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle yüz binlerce kişinin şehri terk ettiğini belirterek, Hatay'a sahip çıkılmasını istedi. Hatay'ın nüfusunun 1,7 milyon olduğunu belirten Savaş, "650-700 bin kişi şehri terk etmiş durumda. Biz bu insanları geri getirmek zorundayız. Herkesin Hatay'a sahip çıkması lazım. Bu milli bir meseledir. Ülkesini seven herkesin milli meselesidir." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler veren Savaş, yüz binlerce kişinin bölgeyi terk ettiğini belirterek, Hatay'a sahip çıkılmasını istedi.

"Çok şey kaybederiz"

Geçtiğimiz günlerde Hataylılara yaptığı "Topraklarınızı satmayın" çağrısı hakkında konuşan Savaş, "Hatay 43 bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihe sahip. İlk buğdayın yetiştirildiği, ilk zeytinin sofrayla buluştuğu yer. Dünyadaki ilk hipodroma sahip. Hatay'ın enleri ilkleri çok. Birçok etnik unsurun yüzyıllardır birlikte yaşadığı yer Hatay. Kafkaslardan Mısır'a kadar, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar, Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar ticaret merkezliği yapmış. Doğu Akdeniz'den Mavi Vatan'dan bahsediyoruz. O enerjinin geçiş noktası Hatay İskenderun Limanı. Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emaneti. Biz burayı kaybedersek çok şey kaybederiz." dedi.

"700 bin kişi Hatay'ı terk etti"

Hataylıların kenti terk ettiğini belirten Savaş, "Biz şu anda 12 yıldır misafir kabul ediyoruz. Söylenenin çok üzerinde misafiri kendi imkanlarımızla misafir ediyoruz. Bir hafta önce sayılara baktığımızda 380 bin Hatay'a kayıtlı telefon sahibi şehir dışına çıkmış. Bunlara yaşlı ve çocukları da eklediğimizde ortalama 650-700 bin eder. Biz bu insanları geri getirmek zorundayız. Hatay'ın orijinal nüfusu 1 milyon 700 bin. Yani Hatay'ın yüzde 60'ı şehri terk etmiş durumda. Herkesin Hatay'a sahip çıkması lazım. Hatay Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kalesidir. Bu milli bir meseledir. Ülkesini seven herkesin milli meselesidir." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle yüz binlerce kişinin şehri terk ettiğini belirterek, Hatay'a sahip çıkılmasını istedi. Hatay'ın nüfusunun 1,7 milyon olduğunu belirten Savaş, "650-700 bin kişi şehri terk etmiş durumda. Biz bu insanları geri getirmek zorundayız. Herkesin Hatay'a sahip çıkması lazım. Bu milli bir meseledir. Ülkesini seven herkesin milli meselesidir." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler veren Savaş, yüz binlerce kişinin bölgeyi terk ettiğini belirterek, Hatay'a sahip çıkılmasını istedi.

"Çok şey kaybederiz"

Geçtiğimiz günlerde Hataylılara yaptığı "Topraklarınızı satmayın" çağrısı hakkında konuşan Savaş, "Hatay 43 bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihe sahip. İlk buğdayın yetiştirildiği, ilk zeytinin sofrayla buluştuğu yer. Dünyadaki ilk hipodroma sahip. Hatay'ın enleri ilkleri çok. Birçok etnik unsurun yüzyıllardır birlikte yaşadığı yer Hatay. Kafkaslardan Mısır'a kadar, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar, Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar ticaret merkezliği yapmış. Doğu Akdeniz'den Mavi Vatan'dan bahsediyoruz. O enerjinin geçiş noktası Hatay İskenderun Limanı. Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emaneti. Biz burayı kaybedersek çok şey kaybederiz." dedi.

"700 bin kişi Hatay'ı terk etti"

Hataylıların kenti terk ettiğini belirten Savaş, "Biz şu anda 12 yıldır misafir kabul ediyoruz. Söylenenin çok üzerinde misafiri kendi imkanlarımızla misafir ediyoruz. Bir hafta önce sayılara baktığımızda 380 bin Hatay'a kayıtlı telefon sahibi şehir dışına çıkmış. Bunlara yaşlı ve çocukları da eklediğimizde ortalama 650-700 bin eder. Biz bu insanları geri getirmek zorundayız. Hatay'ın orijinal nüfusu 1 milyon 700 bin. Yani Hatay'ın yüzde 60'ı şehri terk etmiş durumda. Herkesin Hatay'a sahip çıkması lazım. Hatay Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kalesidir. Bu milli bir meseledir. Ülkesini seven herkesin milli meselesidir." ifadelerini kullandı.