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Lupus hastalarından 10 Mayıs LUPUS Farkındalık Günü’ videosu

10 Mayıs Lupus Farkındalık Günü dolayısıyla Lupus hastaları video yayınlayarak Lupus hastalığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:16:07 -
Lupus hastalarından 10 Mayıs LUPUS Farkındalık Günü’ videosu

10 Mayıs Lupus Farkındalık Günü dolayısıyla Lupus hastaları video yayınlayarak Lupus hastalığına dikkat çekti.


Vücutta pek çok organı birden tutabilen romatizmal bir hastalık olan Sistemik Lupus Eritematozus hastaları Türkiye’nin çeşitli illerinden çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘Biz Farkındayız ya siz?’ “Farkındalık hareketine destek verelim Lupus ile birlikte mücadele edelim” mesajını verdiler.


Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl evlerinden yaptıkları çekimlerle Lupus hastalığının belirtilerine ve özelliklerine dikkat çeken Lupus hastaları, mücadele etmekten vazgeçmediklerini söyleyerek “Lupus ve lupusa eşlik eden hastalıklar yaşam kalitemizi oldukça yoruyor ve zorlaştırıyor. Bizleri anlayamasanız bile lütfen empati kurmayı deneyin” dediler ve toplumda az bilinen bu hastalığa karşı herkesin duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptılar.

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