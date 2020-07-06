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Aktüel

Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlanan Bayrampaşa'daki Adapark, ziyaretçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:00:14 -
Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilme şartıyla açılan parklardan biri de Bayrampaşa'daki Adapark oldu.

Bayrampaşa Belediyesi ekiplerince açılmadan önce temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılan parkta, oyuncakların girişine el dezenfektanları konuldu. Oyuncak araçların içinde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturma planı düzenlendi.

Parka girişte, gelenlerin ateşinin ölçülerek içeri alınması ve maske temini için de gerekli çalışmalar yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Kontrol Amiri Süleyman Yılmaz, yaptığı açıklamada, parkta açılmadan önce titizlikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla lunaparkların çocukların ve gençlerin uğrak yerleri haline geldiğini anımsatan Yılmaz, "Pandemiden dolayı parkları dezenfektanlı sularla yıkıyoruz. Tüm araçlar temizleniyor. Park çevresi de titizlikle temizleniyor. Zabıta ekiplerinin kontrolleri de devam ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, ilçe genelinde 365 kişilik bir ekiple alışveriş merkezlerinde ve parklarda hijyen çalışması yaptıklarını kaydetti.

Bu arada, parkların gündüz sakin olduğu gözlendi. Ziyaretçi sayısının akşamları ve hafta sonlarında artması bekleniyor.

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