Lunapark alanı satılıyor

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı oturumu yapıldı. Lunapark alanının satışı için meclisten onay çıktı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda lunapark alanının satışı ön plana çıktı. CHP’li ve İYİ Partililerin itiraz ettiği satış için meclis çoğunluğu önem taşıyordu. Meclis toplantısı öncesinde yapılan yoklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan, CHP’li Edremit Meclis Üyesi Halime Nalan Korkmaz, İYİ Parti Meclis Üyesi Emine Nur Çöller ve AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Özdemir izinli sayıldı. Demokrat Partili meclis üyelerinin de satışa karşı çıkmasıyla, gelmeyen meclis üyeler nedeniyle oylamada 44-44 eşitlik oldu. Yasa gereği meclis toplantılarında eşitlik olması durumunda meclis başkanının oyunun 2 sayılması nedeniyle, lunapark alanının satışı 45-44 oy çokluğunda gerçekleşmiş oldu.

değer takdiri yapıldı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda, Gümüşçeşme Mahallesinde bulunun ve muhalefetin satışına itiraz ettiği lunapark alanının satılması kararı alındı. Muhalefet partili meclis üyelerinin ret oyu kullandığı gözlenirken, raporda satışı yapılacak yerin bedeli konusunda bilgi verildi. Komisyon raporunda, Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 6 Haziran 2018 tarih ve 2018/251 sayılı kararı ile 21 milyon 340 bin 710 TL bedel tespiti yapıldığı belirtildi. Komisyon raporunda ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kıymet ve Takdir Komisyonu tarafından günümüz ekonomik koşullarına göre 6 Ağustos 2019 tarihindeki Gayrimenkul Değerleme Raporunda ise 22 milyon 766 bin 528 TL bedel tespitinde bulunduğu ifade edildi. Plan ve Bütçe ile Belediye Varlıklarını Değerlendirme Komisyonu üyeleri Bürhanettin Ağabeyoğlu, Canan Kırdar, Oktay Erbalaban, Murat Yazgan, Onur Satıcı ve Yalçın Cömert’in ret oyu verdiği kaydedildi.