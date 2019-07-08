0553 313 94 23

Lületaşı Festivaline coşkulu final

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, Amatör Lületaşı Oyma Yarışması’nın ödül töreni ile sona erdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
Lületaşı Festivaline coşkulu final

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, Amatör Lületaşı Oyma Yarışması’nın ödül töreni ile sona erdi.


Deniz Köpüğü sloganı ile Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline 20 lületaşı ustası katıldı. Festivalde, vatandaşlar lületaşında şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Festivalin son gününde lületaşı ustaları çalışmalarına devam etti. Sahne gösterilerinin yapıldığı festivalde, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çalışmaları yakından takip etti. Festivalin son gününde Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu çeşitli yörelerden eserler seslendirdiler. Etkinlikler kapsamında Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği ekibi gösterileriyle katılımcılara Kırım Türklerinin geleneksel oyunlarını sundular. Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı’nın ziyaret ettiği 2’nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin şehir dışından da misafirleri vardı. Eskişehir’e gelen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, festival alanını ziyaret etti


Festival kapsamında düzenlenen Amatör Lületaşı Oyma Yarışması sona erdi. 2 gün süren yarışmaya, çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmaya katılanlar vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşarken, lületaşı ile ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu. Amatör Lületaşı Oyma Yarışmasının kazananı Kübra Türk oldu. Ancak ödül töreni sırasında Türk alanda olmadığı için, yarışmada ikinci olan Almila Çakanşimşek yarışmanın ödülü olan tableti almaya hak kazandı. Çakanşimşek’e ödülünü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt verdi. Festivale katılan Lületaşı ustalarına da katılım ve teşekkür belgeleri de Başkan Kurt tarafından takdim edildi.


Vatandaşların Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline yoğun ilgisi son gün de devam etti. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
  1. odunpazarı
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak..
    3. Meysu Outlet’ te Eğlence Çeki..
    4. Yunusemre’de bin öğrenci yüzme..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya..
    7. Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak..
    8. Amasra tünelinde korkulu anlar
    9. Ciğer ve ekibi “Şube Kapasite..
    10. Kazım Kurt: “Toprağımıza da suyumuza..
    11. Niğde'de çığ altında kalmıştı! Geçen..
    12. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    13. Lületaşı Festivaline coşkulu final
    14. (Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay..
    15. (Özel) Lüks sitede korkutan yangın
    16. Baklavacı magandalar hakkında yeni..
    17. Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı..
    18. Maganda kurşunuyla yaralanan genç..
    19. Okan Dernek: “Daha güçlü döneceğim”
    20. TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli..
    21. Geçirgen bağırsak sendromunun bilmeniz..
    22. Başkan Yıldırım’dan başarılı..
    23. AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi!..
    24. Konya Büyükşehir Belediyesinde görev..
    25. Gövde gösterisi yapar gibi söküme..
    26. Sivas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4..
    27. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin turizm..
    28. "İngiltere'nin İran tankerine el..
    29. İngiltere, Trump'tan özür dileyecek
    30. Myrina ve Gryneion’da yüzey..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!