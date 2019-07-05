Lületaşı Festivali heyecanı başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından “Deniz Köpüğü” sloganı ile 2’ncisi düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından başladı. Odunpazarı Meydanında gerçekleşen festivalin açılış törenine şehir dışında olduğu için katılamayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a Belediyesi Meclis üyesi Emre Genç vekalet etti.

Törene CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakır Özer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Emre Genç, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Genel Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Gazi İpek’in yanı sıra lületaşı ustaları, demokratik kitle örgütleri temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İNANIYORUM Kİ BU MÜCADELE SONUNDA KAZANAN HALKIMIZ OLACAK”

Festivalin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç yaptı. Lületaşının neredeyse tamamının Eskişehir Beyazaltın köyünden çıkarıldığına dikkat çeken Genç, lületaşı madeninin yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Lületaşının sadece süs eşyası olarak kullanılmadığını vurgulayan Genç, lületaşının gelişen teknoloji ile nano teknoloji ve sanayi alanında da kullanıldığını söyledi. Genç konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Çıkarıldığı bölgede oynanmak istenen oyunlar vardır. Bir kısmı Alpu Ovasında, bir kısmı da Beyazaltın Bölgesinde kurulması planlanan termik santral yaşamı ve doğal olarak Eskişehir’in simgesi olan lületaşını olumsuz etkileyecek. Bu kapsamda gerek belediyeler gerek sivil toplum kuruluşları yoğun bir mücadele yürütmektedir. İnanıyorum ki bu mücadele sonunda kazanan halkımız olacaktır. Değerli katılımcılar bu yıl Deniz Köpüğü sloganı ile düzenlediğimiz festivalimizde topraktan gelen değerin nasıl sanat eserine dönüştüğüne hep birlikte tanık olacağız. 20’yi aşkın lületaşı ustamızın katıldığı festivalimizde çeşitli etkinlikler, paneller siz değerli katılımcıların beğenisine sunulacak.”.

“LÜLETAŞIMIZI KORUMAK ANLAMINDA KARARLILIKLA HAREKET EDİYORUZ”

Törende konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Anadolu topraklarının yer altı madenlerinin zenginlikleriyle onur kaynağı olduğunu söyledi. Bu yer altı kaynaklarının tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirten Süllü, “Değerlendirelim derken zaman zaman çevreye zarar verdiğimiz, onların çevresindeki doğal florasını bozduğumuz da söylenebilir. Biz Lületaşı Festivalinin bugün açılışında bulunuyoruz. Eskişehirliler olarak Türkiye’nin en nadide maden rezervlerinden lületaşımızı korumak anlamında kararlılıkla hareket ediyoruz” dedi. Konuşmasında Eskişehir’e yapılmak istenen Kömürlü Termik Santrale de değinen Süllü, Eskişehirlilerin ele ele vererek bu santrali yaptırmayacağını kaydetti. Lületaşının değerlendirilmediğini ifade eden Süllü, Odunpazarı Belediyesi’nin lületaşına farkındalık oluşturmak için düzenlediği Lületaşı Festivalinin çok önemli olduğunu söyledi. Süllü, bu festivali düzenlediği için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

“ESKİŞEHİR LÜLETAŞI, LÜLETAŞI DA ESKİŞEHİR DEMEK”

Törende konuşan isimlerden biri de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer oldu. Oda başkanlarına Eskişehir’e geldikleri için teşekkür eden Çakırözer, odaların termik santrale karşı yürütülen mücadelenin ayrılmaz birer parçası olduğunu vurguladı. Eskişehirlilerin lületaşı ile gurur duyduğunu söyleyen Çakırözer, dünyadaki lületaşı rezervlerinin yarıdan fazlasının Eskişehir’den çıktığını belirtti. Bu nedenle Eskişehir’in lületaşı, lületaşının da Eskişehir demek

olduğunu kaydetti. Lületaşının yeterince tanıtılamadığını ifade eden Çakırözer, bu açığı kapatmak için Lületaşı festivalini düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Açılış töreninde Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, , TMMOB Jeoloji Mühendisleri Genel Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Gazi İpek de birer konuşma yaparak kendilerini festivale davet eden Başkan Kazım Kurt’a teşekkür etti. Oda başkanları da yaptıkları konuşmalarda Kömürlü Termik Santralin Eskişehir’e vereceği zararlara dikkat çekti.

Açılış töreni yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Karaçay Balkar Derneği halk danslarıekibinin yaptığı halk dansları gösterisi ve Odunpazarı Belediyesi Vurmalı Çalgılar Grubunun müzik dinletisi ile devam etti.

LÜLETAŞININ GELECEĞİ TARTIŞILACAK

Topraktan gelen mucizenin nasıl sanat eserine dönüştüğüne tanıklık edecek olan 2’nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, 7 Temmuz 2019 Pazar Günü sona erecek. 20 lületaşı ustasının katıldığı festivalde, lületaşı ustaları hünerlerini sergileyecek.