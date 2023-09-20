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Gündem Lüksemburg'dan aymazlık! MİT'in öldürdüğü teröriste taziye
Gündem

Lüksemburg'dan aymazlık! MİT'in öldürdüğü teröriste taziye

Yeniakit Publisher
2023-09-20 03:57:00 -
Lüksemburg'dan aymazlık! MİT'in öldürdüğü teröriste taziye

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbron, MİT operasyonu sonucunda Suriye'nin Münbiç kentinde öldürülen terörist için skandal bir mesaj paylaştı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, geçtiğimiz cuma günü Suriye'nin Münbiç kentinde düzenlenen İHA saldırısında ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Skandal taziye

Bakan Asselborn, saldırının hedeflerinden biri olan "Şervin Serdar" kod adlı terörist Uman Derviş'le 2016 yılında buluşmuştu. Bakan Asselborn, skandal mesajında "Şervin Serdar'ın kaybı, bu vahim saldırının insanlar üzerinde yarattığı derin üzüntüyü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MİT, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta ettiği gerekçesi ile "Şervin Serdar" kod adlı terörist Uman Derviş'i saha ajanları ile takibe almıştı. Suriye'nin Münbiç bölgesinde yeri tespit edilen terörist Uman Derviş, gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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