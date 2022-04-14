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Yerel Lüks sitede feci yangın
Yerel

Lüks sitede feci yangın

Adana’da lüks bir sitenin 14’üncü katında çıkan yangında ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler alevlere teslim olan dairenin üst katında yaşayan koah hastası bir kişiyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 06:47:00 -
Lüks sitede feci yangın

Yangın, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 14’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitede oturan vatandaşlar daireden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine 112 çağrı merkezi bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında dairede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının bulunduğu 14’üncü kattaki dumanlar apartmanın her tarafını sardı. 15’inci katta oturan koah hastası Ahmet Sayman ise dumandan etkilendi. Sayman’ın mahsur kaldığını fark eden itfaiye erleri 15’inci kata çıktı. Dumandan etkilenen Sayman’ın nefes almakta zorlandığını gören bir itfaiye eri kendi oksijen tüpünü verdi.

Daha sonra Sayman apartmandan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Sayman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri de hafif şekilde dumandan etkilendi.

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