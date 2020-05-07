Lüks cipi denize atıp yoluna devam etmişti, psikolojik sorunları varmış

İzmir’de, lüks aracı denize atıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahsın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden lüks bir cip kiralayan B.G (27), kiraladığı araçla adanın girişine gelerek yolun ortasında aracını park etti. Aracı park ettikten sonra bekleyen B.G, el frenini indirdikten sonra aracı çalışır halde ilerletip çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize attı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülendi. Aracın denize düşmesinden sonra B.G., hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, araç çekici yardımıyla denizden çıkarılırken ,emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Psikolojik sorunları varmış

Emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma kısa sürede sonuç verdi. Yapılan soruşturma sonrasında B.G.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Balıkesir’de yaşadığı tespit edilen B.G., emniyet ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, araç sahibinin şikayetçi olmadığı bildirildi.