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Dünya Lukaşenko'ya büyük şok, Belarus'ta ortalık karıştı! Muhalif lider, kendisini devlet başkanı ilan etti
Dünya

Lukaşenko'ya büyük şok, Belarus'ta ortalık karıştı! Muhalif lider, kendisini devlet başkanı ilan etti

Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Ukrayna işgalinde Rusya’ya destek vermesi nedeniyle Belarus’a ihanet etmekle suçladı ve kendisini devlet başkanı ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:09:00 -
Lukaşenko'ya büyük şok, Belarus'ta ortalık karıştı! Muhalif lider, kendisini devlet başkanı ilan etti

Belarus'ta muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek vermesi nedeniyle kendisini 'Belarus'un ulusal lideri' ilan etti.

Kendisini 'Belarus ulusal lideri' ilan etti

Tikhanovskaya Twitter'dan yaptığı videolu açıklamasında, "Lukaşenko, ülkemizi Ukrayna'yı işgal harekatının bir parçası yaparak ihanet etti. Bu nedenle, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak ve onu güvenlik görüşmelerinde temsil etmek için kendimi Belarus ulusal lideri ilan ediyorum" dedi.

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