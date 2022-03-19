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Dünya Lukaşenko'dan Putin'e övgü dolu sözler
Dünya

Lukaşenko'dan Putin'e övgü dolu sözler

Rusya Lideri Vladimir Putin'in "akıl sağlığının bozuk" olduğu iddialarına değinen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Putin çok formunda, hiç olmadığı kadar iyi. Aklı tamamen yerinde, fiziksel olarak da sağlıklı. O bir atlet" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:57:00 -
Lukaşenko'dan Putin'e övgü dolu sözler

Ukrayna'ya işgal girişimi başlatan Rusya'ya destek veren ülkelerin başında Belarus'un geldiği biliniyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, son dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi.

Lukaşenko, "yakın müttefiki" Rusya Lideri Vladimir Putin'in akıl sağlığı yerinde ve formunun zirvesinde olduğunu söyledi.

"Bu tür saçma fikirleri akıllarından çıkarmalılar"

Japon televizyonu TBS'ye konuşan Lukaşenko, Putin'le yakın dost olduklarını belirterek 69 yaşındaki Rus liderin "aklını kaçırdığı" yönündeki iddiaları reddetti. "Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı" diyen Belarus lideri "Putin çok formunda, hiç olmadığı kadar iyi. Aklı tamamen yerinde, fiziksel olarak da sağlıklı. O bir atlet" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını da "trajedi" diye niteleyen Lukaşenko, "Eğer Sovyetler Birliği olsaydı, dünyadaki her türlü çatışmadan kaçınabilirdik. Şu anda yaşananların nedeni dünyanın ABD'nin tekelinde olması" diye konuştu.

Putin hakkında "akıl sağlığı yerinde değil" iddiaları ortaya atılmıştı

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı yetkili "Putin'in akıl sağlığının yerinde olmayabileceği" yönünde açıklamalar yapmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'i mantıksız hareket etmekle suçlarken Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Rus lider için "tam bir paranoyak" demişti.

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