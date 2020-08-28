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Aktüel Lukaşenko'dan komşu ülkelere yaptırım tepkisi: "Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz"
Aktüel

Lukaşenko'dan komşu ülkelere yaptırım tepkisi: "Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:27:29 -
Lukaşenko'dan komşu ülkelere yaptırım tepkisi: "Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz"

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından komşu ülkelerin yaptırım kararlarından korkmadıklarını belirterek, "Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz." dedi.

Lukaşenko, Orşa şehrinde bir tesiste yaptığı incelemelerde, komşu ülkelerin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belarus’a karşı yaptırımlara cevap verileceğini vurgulayan Lukaşenko, komşu ülkeler Litvanya ve Polonya’nın Belarus üzerinden Rusya ve Çin’e ulaştığını hatırlattı.

Belarus’u, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelere kapatacaklarını bildiren Lukaşenko, artık bu ülkelerin Baltık veya Karadeniz üzerinden doğudaki ülkelere ulaşmak zorunda kalacağını ifade etti.

- Mal akışının "Litvanya limanlarından çekilmesi" talimatı

Lukaşenko, "Bizi diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya bütçesinin yüzde 30’unun, Belarus’un bu ülkedeki liman üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten oluştuğunu savunan Lukaşenko, hükümete "tüm mal akışının Litvanya limanlarından başka yerlere çekilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.

- Seçim ve sonrasında yaşananlar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.

Seçim akşamı ülkede protesto gösterileri başlamış, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Daha sonra AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı da belirtilmişti.

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