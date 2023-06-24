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Dünya Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı
Dünya

Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 20:33:00 -
Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmaya vardığını ve Wagner grubunun ilerleyişi durduğunu açıkladı.

Belarus Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Wagner'in Rusya çevresindeki hareketini durdurmayı kabul ettiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

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