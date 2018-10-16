Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam

FIFA The Best ödülünü kazanan ve Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Modric, ''Messi ile rakibiz. Ona karşı çok oynadım ama onunla birlikte oynamadım. Tabii ki Messi, tarihin en iyi futbolcularından birisi ama asla onunla birlikte oynamam.'' diye konuştu.

''Ronaldo ile ilişkim çok iyi''

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Hırvat orta saha, ''Madrid'de Ronaldo ile birlikte harika 6 yıl geçirdik. Çok iyi arkadaştık ve birbirimize çok saygı duyuyorduk. Artık Madrid'de yok ama mesajlaşmaya devam ediyoruz. Aramızdaki ilişki çok iyi.'' dedi.

''Savaştan kaçmanın en iyi yolu futbol"

Luka Modric, France Football dergisine verdiği röportajda ''Balkan Savaşı'ndan kaçmanın en iyi yolu futboldu. Arkadaşlarımla oynayacak bir top buluyorduk ve saatlerce oynuyorduk. Sanırım doğduğumdan beri profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Futbol benim ilk aşkım.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)