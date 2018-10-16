THY- Euroleague
0553 313 94 23

Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric, "Asla Messi ile birlikte oynamam" açıklamasında bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 20:05
Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam

FIFA The Best ödülünü kazanan ve Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Modric, ''Messi ile rakibiz. Ona karşı çok oynadım ama onunla birlikte oynamadım. Tabii ki Messi, tarihin en iyi futbolcularından birisi ama asla onunla birlikte oynamam.'' diye konuştu.

''Ronaldo ile ilişkim çok iyi''

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Hırvat orta saha, ''Madrid'de Ronaldo ile birlikte harika 6 yıl geçirdik. Çok iyi arkadaştık ve birbirimize çok saygı duyuyorduk. Artık Madrid'de yok ama mesajlaşmaya devam ediyoruz. Aramızdaki ilişki çok iyi.'' dedi.

''Savaştan kaçmanın en iyi yolu futbol"

Luka Modric, France Football dergisine verdiği röportajda ''Balkan Savaşı'ndan kaçmanın en iyi yolu futboldu. Arkadaşlarımla oynayacak bir top buluyorduk ve saatlerce oynuyorduk. Sanırım doğduğumdan beri profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Futbol benim ilk aşkım.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:05
  1. Messi
  2. Real Madrid
  3. Madrid
  4. Luka Modric
  5. Modric

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
    1. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
    2. ABD'den 'Münbiç' açıklaması!
    3. Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama,..
    4. Bursaspor efsane kalecisi Gancev'i..
    5. 2,5 milyon TL ceza kesilen Arda..
    6. Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir
    7. AK Parti'den 'Cumhur İttifakı'..
    8. Dolarda düşüş devam ediyor!
    9. İran-Amerika davasında ilk savunma..
    10. Flaş 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi..
    11. Süper Amatör Lig'de futbolcunun ayağı..
    12. Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?
    13. Kifoz önlenebilir mi? Önlemek için..
    14. Bebeklerde öksürüğün geçmesi için..
    15. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    16. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    17. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    18. İzmir'deki faciada gözaltı sayısı 11'e..
    19. Hangi oda, ne renk olmalı?
    20. Burdur'da feci olay! Kamyonla duvar..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?