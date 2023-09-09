Luka Modric'ten Arda Güler'e övgü

Bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler için takım arkadaşı ve Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric önemli açıklamalarda bulundu.

Luka Modric, takımın genç futbolcusu hakkında övgüler yağdırdı. Hırvat oyuncu, "Arda ekstra bir yeteneğe sahip. Sakatlanmadan önce idmanlarda bunu net bir şekilde görebiliyordunuz. Futbolu spektaküler olacak. Top ayağındayken sahip olduğu yetenekler çok özel. Ayrıca saha içindeki hünerlerinin dışında çok iyi, alçak gönüllü mütevazi ve her zaman öğrenmeye istekli bir kişi" ifadelerini kullandı.

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