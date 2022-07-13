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Dünya Lufthansa 2 bin uçuşunu iptal etti
Dünya

Lufthansa 2 bin uçuşunu iptal etti

Almanya’da havalimanı personeli eksikliği sebebiyle Lufthansa Hava Yolları'nın 2 bin uçuşu iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 17:26:00 -
Lufthansa 2 bin uçuşunu iptal etti

Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi.

Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.

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