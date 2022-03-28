Lucescu yaşadığı acıyı anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası ülkesi Romanya'ya dönem zorunda kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Guardian'a konuşan tecrübeli teknik direktör, olayların yaşandığı ilk anlarda neler yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Gecenin bir yarısı uyandım ve düşündüm: 'Hava ne durumda? Şubat ayında şimşek fırtınası mı?' Büyük bir gürültü duydum ve ses korkutucuydu. Sabah alarm beni tekrar uyandırdı. Sonra ne olduğunu öğrendim. Her yerde panik vardı."

"Ukrayna'da olanları gördüğümde ruhum acıyor"

Ukrayna'dan ayrılırken şahit olduğu görüntülerin kendisi için zor olduğunu belirten Lucescu, “Romanya'ya giderken tanık olduğum sahneler benim için zor oldu. Çocukları olan insanlar, sınırdan kilometrelerce uzakta arabalarını bırakıp bir elinde bagaj, diğerinde çocuklarla sınıra daha hızlı varmayı umarak yürüyorlardı. Sınırdaki araba kuyrukları muazzamdı. Bilgi vermeye çalışıyorum ama haberleri çok fazla izlemiyorum. Ukrayna'da olanları gördüğümde ruhum acıyor." ifadelerini kullandı.

"Ayrılmak istemedim"

Ukrayna'dan ayrılmak istemediğini ancak yardımcı olmak adına ülkesine döndüğünü belirten Lucescu, "Ayrılmak istemedim. Bunu sadece oyuncularımla birlikte Bükreş'ten, Kiev'de olduğumdan daha fazla yardım edebileceğimi fark ettiğim için yaptım. Romanya büyükelçiliği ayrılmam konusunda ısrar etti ve kulübüm de gitmem gerektiğini düşündü. Ama önce takımdaki oyuncularıma ne olacağını bilmek istedim. Kiev'in birkaç kilometre dışında bulunan takımın antrenman tesislerinin daha güvenli olacağını düşündük." dedi.

Futbolculara ve ailelerine güvende olmaları adına yardım eden Lucescu, "Bunalmadım. Birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Yapabileceğim kadar yardım ettim, yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Aileleri güvende ve oyuncular da bundan cesaret alıyor." sözlerini dile getirdi.

Shakhtar ve Dinamo oyuncularından ortak bir takım

Ukrayna Milli Takımı'na da yardımcı olmak isteyen teknik adam, "Ukrayna Futbol Federasyonu'na düşüncelerimi anlattım. Bükreş'te antrenman yapan ve oynayan Shakhtar ve Dinamo oyuncularından oluşan ortak bir takıma sahip olmanın iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Uluslararası oyuncuların Avrupa kupalarında yer almayan kulüplere karşı hazırlık maçları yapmalarını ve bir takım oluşturmasını diliyorum. Sezonun sahada bitmesini isterdim ama şu anda çok zor. Shakhtar'ın 10'dan fazla oyuncusunu kaybettiğini hayal edin. Şu anda rekabete yer yok, biz biriz. Birbirimize bağlıyız ve mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyoruz. Tek amacım bu." açıklamasını yaptı.

"Günlük rutinimi özlüyorum"

Lucescu sözlerini ise şu şekilde noktaladı:

"Ukrayna'da yaşananların bedelini Rus sporcularının ödememesi gerektiğini söyledim ve birçoğu bunun için bana saldırdı. Ancak sporun barış çabalarına katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Hepimizin istediği bir şeye giden yolu açabilir. Çatışma bittikten sonra ne yapacağız? Aramızdaki barışı nasıl sağlayacağız? Günlük rutinimi özlüyorum, antrenman seanslarımı özlüyorum."