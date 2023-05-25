  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lucas Moura için bakın kim devreye girdi! Çarşı fena karışacak...
Spor

Lucas Moura için bakın kim devreye girdi! Çarşı fena karışacak...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:03:00 -
Lucas Moura için bakın kim devreye girdi! Çarşı fena karışacak...

Beşiktaş, Brezilyalı hücum oyuncusu Lucas Moura için yıldız oyuncunun menajeriyle pazarlıklara başladı.

Beşiktaş, Brezilyalı hücum oyuncusu Lucas Moura için yıldız oyuncunun menajeriyle pazarlıklara başladı.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un uyumunu yeni sezona taşıyacak Beşiktaş’ta en az bir forvet daha düşünülüyor. Transfer listesi geniş… Lucas Moura da adaylar arasında üst sıralarda…

Tottenham ile kontratı sona erecek Lucas Moura, bonservissiz olması açısından cazip bir hedef olarak görülüyor.

30 yaşındaki Brezilyalının menajeriyle temaslar bir süredir devam ediyor. İş, ekonomik pazarlıklara kadar geldi.

İngiltere'de 4 milyon sterlin kazanan yıldız forvete 3-3.5 milyon euroluk garanti ücret önerilmesine yönetimden izin çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmza parası da makul olmak kaydıyla ödenebilir. Gelecek hafta yeni bir görüşme yapılacak.

Rakipler tanıdık

Öte yandan yıldız futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23