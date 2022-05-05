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Dünya Lübnan'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkesine dönmesini o ülke engelliyor
Dünya

Lübnan'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkesine dönmesini o ülke engelliyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, "Uluslararası toplum, özellikle Avrupa ve ABD, mültecilerin ülkelerine göç etmesini istemiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 17:30:00 -
Lübnan'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkesine dönmesini o ülke engelliyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkede ikamet eden Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla göçlerini engelleyemediklerini ifade etti.

Buhabib, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Uluslararası toplum, özellikle Avrupa ve ABD, mültecilerin ülkelerine göç etmesini istemiyor." diyen Buhabib, "Lübnan da Suriyeli mültecilerin yükünü kendi toprakları içinde kaldıracak durumda değil. Deniz yolu ile göçlerini de engelleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaştan sonra Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci ikamet ediyor.

Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu ifade ediyor.

Lübnan vatandaşları ile Suriye ve Filistinli mültecileri taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam kenti açıklarında batmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de kaybolmuştu.

Dışişleri Bakanı Buhabib, olayın ardından denizde kaybolanların bulunması için uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

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