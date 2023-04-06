Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket atıldı

Lübnan İsrail hattında bir süredir artan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü.

Bugün saat 15.00 sularında Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere çok sayıda roket atıldı.

Roket atışlarının ardından İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

İsrail medyası, 15 dakika boyunca roket atışlarının devam ettiğini ve yaklaşık 100 füzenin Lübnan'dan İsrail'e atıldığını ifade etti. İsrail ordusu ise atılan füzelerin sayısını yaklaşık 30 olarak açıkladı.

Öte yandan roket atışları sonucu bazı bölgelerde hasar meydana gelirken 3 İsraillinin de yaralandığı rapor edildi.

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İsrailli yetkililerin saldırılara nasıl bir karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News