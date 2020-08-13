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Aktüel

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:09:49 -
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

ANKARA (AA) - Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Lübnan'daki patlamanın ardından taziye mektubu gönderen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi'ye bir mektup yazarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arslan, mektubunda Lübnan’daki tüm çalışanlarla her zaman dayanışma içeresinde olduklarını belirterek, "Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ghassan El-Sebsebi de cevaben gönderdiği yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hak-İş Konfederasyonuna ve aziz Türk milletine, anında ve hiç tereddüt etmeden bize yardım elini uzatıp, her türlü maddi ve manevi desteği sağladığı için milyonlarca kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Sayın Mahmut Arslan dostumuza ve yönetim kuruluna şükranlarımı arz ederim. Daha güçlü, gelişmiş ve istikrarlı bir Türkiye olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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