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Dünya

Lübnan'daki patlamaya ilişkin yeni açıklama: Tarihin en büyük patlamalarından biri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin Sheffield Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 04:10:00 -
Lübnan'daki patlamaya ilişkin yeni açıklama: Tarihin en büyük patlamalarından biri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen, en az 135 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 5.000 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Sheffield Üniversitesi tarafından bir araştırma gerçekleştirildi. Patlamanın video ve fotoğraflarına bakarak ne kadar şiddetli olduğunu hesaplayan bilim insanları, bu patlamanın 1000 ila 1500 ton TNT'ye eşdeğer bir patlama olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Prof. Andy Tyas, "Ateş topunun maksimum genişlemesini orijinal patlayıcı boyutuyla ilişkilendiren basit kurallar vardır ve çevrimiçi video görüntülerinden alınan bazı ölçümlere göre patlamanın 1000 - 1500 ton TNT gücüne denk olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarihin en büyük patlamalarından biri"

Ayrıca Tyas, bu patlamanın, Hiroşima'nın onda biri kadar yoğunluğa sahip olduğuna dikkat çekerek tarihin en büyük nükleer olmayan patlamalarından biri olduğunu söyledi. Tyas, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu bilgiler, patlamanın Hiroşima bombasının yoğunluğunun belki de yüzde 10'una sahip olduğu anlamına gelir. Tam gücü ne olursa olsun, bu şüphesiz ki tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biri ve herhangi bir geleneksel silahtan çok daha büyük."

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