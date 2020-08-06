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Dünya

Lübnan’daki patlama sonrası flaş iddia! Zehirli gazlar KKTC'ye ulaşır mı?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından zehirli gaz uyarıları yapıldı. Yayılan gazların Kuzey Kıbrıs'ı etkileme olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:55:00 -

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Patlamanın ardından bazı ülkeler, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına zehirli gaz uyarıları yaptı.

Zehirli gazların KKTC'ye ulaşma ihtimalini 24 TV'de değerlendiren Karatay Üniversitesi Öğ. Üyesi Süleyman Kamil Akın, "Gazın yoğunluğu önemli, gaza çok yoğun maruz kalırsanız sizi etkiler ama Kuzey Kıbrıs’ı etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.

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