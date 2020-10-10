  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Aktüel

Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü

Beyrut'ta bir vatandaşın benzin stokladığı yakıt deposunda yangın çıktı - Sık sık yakıt krizinin gündeme geldiği ülkede, halkın benzin stoklamaya gittiği görülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:02:39 -
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Beyrut'un Tarik Cedide Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir vatandaşın benzin stokladığı yakıt deposunda çıkan yangın büyük patlamaya neden oldu.

Başkentin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan bölgeye intikal eden çok sayıdaki itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Lübnan Kızılhaç Genel Sekreteri George Kittana, ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, yakıt deposundaki patlama sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı da olayda yaralananların tedavi masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağını açıkladı.

Bu arada kendi özel şirketinde tüketilmek üzere benzin stoklayan vatandaşın olaydan sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan’da yerel para birimindeki değer kaybından ötürü sık sık yakıt krizi gündeme geliyor. Bu nedenle Lübnanlıların son zamanlarda yakıt stoklamaya gittiği görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?
Sağlık

Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?

Sky News'ün yaptığı habere göre dünyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel araştırmalar, koronavirüsün toplu taşımada korkulduğu kadar ço..
Dikkat! Altın için mühim uyarı
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik bir açıklamada bulundu.

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı
Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı

ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili fotoğraf yayınlandı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yapt..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay