Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi

Ortadoğu’yu kana bulayan soykırımcı İsrail, bu kez Lübnan’ın doğusundaki Nebi Şit beldesini hedef aldı. Gece saatlerinde helikopterlerle Baalbek kırsalına sızmaya çalışan işgal birliği, Hizbullah direnişçileriyle girilen şiddetli çatışmanın ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak başarısızlığın acısını bölgeyi yoğun bombardıman altına alarak çıkaran İsrail, büyük bir insanlık suçuna daha imza attı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce 26 olarak açıklanan can kaybının enkaz altından çıkarılan cesetlerle birlikte 41’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği saldırılarda ve baskında ölenlerin sayısı 15 kişi artarak 41'e yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu gece saatlerinde ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine yoğun saldırılar ve baskın düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ordusu hayatını kaybedenler arasında 3 askerin yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle Nebi Şit beldesine asker indirme girişiminde bulunmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle havadan indirme girişiminde bulunduğu Nebi Şit beldesi yakınlarında çıkan çatışmanın ardından bu girişimin püskürtüldüğü belirtilmişti.