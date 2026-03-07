  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı! Putin'in önünde eğilecek hale geldiler İsrail’de insanlık suçu: Sığınaklar Müslüman Araplara kapalı! Karaya inen Siyonistler neye uğradığını şaşırdı: Kaçmak için delik aradılar Türk askeri Barış Pınar bölgesinden çekildi mi? MSB'den açıklama geldi Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun Sultan geri döndü! Batı'nın itirafı: Ümmetin kalbi Başkan Erdoğan ile atıyor! Dava başlıyor! ‘İmamoğlu suç örgütü’ hesap verecek! Üniversitelerde bazı bölümler kapatıldı: Fakülte ve enstitülerin kapısına kilit vuruldu Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Dünya Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi
Dünya

Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalına yönelik düzenlediği kanlı gece baskınında bilanço ağırlaşıyor. Helikopterlerle yapılan indirme girişimi Hizbullah tarafından püskürtülürken, hıncını sivil yerleşim yerlerinden alan işgalci ordunun saldırılarında ölü sayısı 41’e yükseldi. Lübnan ordusu, şehit düşenler arasında 3 askerin de bulunduğunu açıkladı.

Ortadoğu’yu kana bulayan soykırımcı İsrail, bu kez Lübnan’ın doğusundaki Nebi Şit beldesini hedef aldı. Gece saatlerinde helikopterlerle Baalbek kırsalına sızmaya çalışan işgal birliği, Hizbullah direnişçileriyle girilen şiddetli çatışmanın ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak başarısızlığın acısını bölgeyi yoğun bombardıman altına alarak çıkaran İsrail, büyük bir insanlık suçuna daha imza attı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce 26 olarak açıklanan can kaybının enkaz altından çıkarılan cesetlerle birlikte 41’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği saldırılarda ve baskında ölenlerin sayısı 15 kişi artarak 41'e yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu gece saatlerinde ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine yoğun saldırılar ve baskın düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ordusu hayatını kaybedenler arasında 3 askerin yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle Nebi Şit beldesine asker indirme girişiminde bulunmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle havadan indirme girişiminde bulunduğu Nebi Şit beldesi yakınlarında çıkan çatışmanın ardından bu girişimin püskürtüldüğü belirtilmişti.

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!
Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Gündem

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun
Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Gündem

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama
Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Dünya

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

Dünya

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı
Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Gündem

Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23